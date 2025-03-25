Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürdü

24 Mart'ta ABD spot Bitcoin ETF'leri 84,17 milyon dolar net giriş kaydederek art arda yedi gün net girişe işaret etti. Tek günlük en büyük net girişe sahip ETF, gün içinde 82,85 milyon dolar giriş gören Fidelity'nin Bitcoin ETF'si (FBTC) oldu.

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Spot Ethereum ETF'leri için toplam net giriş sıfır oldu ve dokuz spot Ethereum ETF'sinden hiçbiri net giriş veya çıkış kaydetmedi.