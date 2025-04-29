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Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürdü

Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerine sermaye girişi dün de devam etti.

29.04.2025 - 09:01 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürdü

Yedi günde net girişin yaşandığı spot Bitcoin ETF'lerine 28 Nisan'da toplam 591 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

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Bitcoin ETF'lerinde en yüksek giriş 970,93 milyon odalar ile BlackRock'ın IBIT ETF'inde gerçekleşirken, Ark & 21Shares'in ARKB ETF'inden 226,30 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC'sinden 86,87 milyon dolar ve Grayscale GBTC'den 42,66 milyon dolar net çıkış oldu.

Üst üste 3 gündür sermaye girişi gerçekleşen spot Ethereum ETF'lerine 28 Nisan'da 64,12 milyon dolar net giriş yaşandı.

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