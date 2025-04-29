Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürdü

Yedi günde net girişin yaşandığı spot Bitcoin ETF'lerine 28 Nisan'da toplam 591 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Haberin Devamı

Bitcoin ETF'lerinde en yüksek giriş 970,93 milyon odalar ile BlackRock'ın IBIT ETF'inde gerçekleşirken, Ark & 21Shares'in ARKB ETF'inden 226,30 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC'sinden 86,87 milyon dolar ve Grayscale GBTC'den 42,66 milyon dolar net çıkış oldu.

Üst üste 3 gündür sermaye girişi gerçekleşen spot Ethereum ETF'lerine 28 Nisan'da 64,12 milyon dolar net giriş yaşandı.