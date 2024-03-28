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Uzmanpara Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürüyor
Haberler Uzmanpara Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürüyor

Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürüyor

SoSoValue'ya göre Bitcoin spot ETF'leri 27 Mart'ta toplam 243 milyon dolar net giriş gördü.

28.03.2024 - 13:36 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürüyor

Grayscale ETF GBTC'de tek günlük net çıkış 299 milyon dolar, BlackRock ETF IBIT'de tek günlük net giriş 323 milyon dolar, Ark Invest & 21Shares ETF ARKB'de tek günlük net giriş 200 milyon dolar oldu.

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Tarihsel kümülatif net girişler 11,94 milyar ABD dolarına ulaştı. ETF'lerin yönetimindeki varlık tutarı 57,14 milyar dolar seviyesinde.

Bir analiz firması olan VettaFi'nin Araştırma Müdürü Todd Rosenbluth, "Bitcoin'in güçlü performansının yeniden başlaması ETF'lere olan ilgiyi yeniden canlandırıyor" dedi.

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