Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi yaşandı

21-25 Nisan haftasında spot Bitcoin ETF'leri 3,06 milyar dolarlık net giriş kaydederek tarihteki en yüksek ikinci haftalık girişe işaret etti. Spot Ethereum ETF'leri sekiz haftalık net çıkış serisine son vererek geçen hafta 157 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

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Sadece 25 Nisan'a bakıldığında spot Bitcoin ETF'lerine 380 milyon dolar giriş oldu. En büyük giriş 240,15 milyon dolar ile BlackRock'ın IBIT spot Bitcoin ETF'inde gerçekleşti.