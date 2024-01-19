Bitcoin fiyatı dengelenmeye çalışıyor

40600 dolar seviyelerinin görülmesinin ardından toparlanmaya çalışan Bitcoin, 41 bin doların üzerine toparlandı. Son 24 saatte %0,10'luk bir artışla 41105 dolara yükseldi.

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Bitcoin, token'ı doğrudan elinde tutacak ilk ABD borsa yatırım fonunun 11 Ocak'ta piyasaya sürüleceğine dair iyimserlikle geçen yıl %157 artış gösterdi.

Kripto hedge fonu AltTab Capital'in Kurucu Ortağı Greg Moritz, "Önemli bir yükselişin ardından bu tür bir düzeltme Bitcoin için normaldir" dedi.