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Bitcoin fiyatıyla ilgili kritik tahmin

Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin kasım ayında gösterdiği yukarı yönlü performans ile 69 bin doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Bugün ise tarihi zirve seviyenin yüzde 30 altında işlem gören lider coin dar bantta hareket ediyor. Öte yandan MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Bitcoin fiyatının uzun vadede 6 milyon dolara ulaşabileceğini iddia etti.

23.12.2021 - 09:55 | | UZMANPARA
Bitcoin fiyatıyla ilgili kritik tahmin

Kripto para piyasası aralık ayı itibarıyla düzeltme hareketlerine sahne oluyor. 4 Aralık tarihinde 53 bin dolar seviyesinden 42 bin dolara kadar geri çekilen Bitcoin yüzde 20’den fazla değer kaybetmişti.

EL SALVADOR BITCOIN TOPLUYOR

7 Eylül tarihinde Bitcoin’i ulusal para birimi olarak kabul eden Orta Amerika ülkesi El Salvador piyasada görülen düşüşü fırsata çevirerek 47 bin dolar seviyesinden 150 Bitcoin aldığını açıklamıştı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, geçtiğimiz gün Twitter üzerinden önemli bir açıklamada bulundu. Bukele, 1 milyon dolar değerinde 21 adet Bitcoin alındığını açıkladı.

BITCOIN DAR BANTTA SEYREDİYOR

4 Aralık’taki büyük çöküşün ardından Bitcoin düşük hacimle ve yatay seyirde işlem görüyor. Genel olarak 45 bin dolar ile 49 bin dolar arasında dar bantta sıkışan lider coinde yükselişlerin ivme kazanabilmesi için 50 bin dolar direnç seviyesinin aşılması gerekiyor.

Analistler Bitcoin’in 45 bin dolar seviyesinin altına sarkması durumunda satışların derinleşeceğini öngörüyor.

Lider coin 42 bin dolar seviyesinin altına sarkarsa ayı piyasasının başlayabileceği vurgulanıyor.

İŞLEM HACMİ 3 AYIN DİBİNE İNDİ

Öte yandan analitik firması Glassnode tarafından yayımlanan rapora göre Bitcoin’in işlem hacmi 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ayrıca Glassnode raporunda uzun vadeli yatırımcıların ve madencilerin Bitcoin satmadığı ve biriktirmeye devam ettiği kaydedildi.

BITCOIN’DE BOMBA TAHMİN

MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Bitcoin ile ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu. Saylor, Bitcoin fiyatının uzun vadede 6 milyon dolara çıkabileceğini iddia etti.

Aralık ayında MicroStrategy 84 milyon dolar değerinde Bitcoin satın almıştı.

PİYASADA SON DURUM NE?

Bitcoin bugün yüzde 0.09 oranında yükselişle 48 bin 654 dolar seviyesinde hareket ederken, Ethereum yüzde 0.73 oranında azalışla 3 bin 950 dolardan işlem görüyor.

Kripto paraların toplam piyasa değeri bugün yükseliş kaydederek 2.27 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

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