Bitcoin gözünü 100 bin dolara dikti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'ta istifa etmeyi planladığı haberleri de Bitcoin'deki ralliye destek veriyor.

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Pepperstone Group Araştırma Müdürü Chris Weston, "SEC Başkanı Gary Gensler'in 20 Ocak'ta istifa edeceği haberine, ETF'lere büyük miktarda girişe ve opsiyonların fiyatları yükseltmede oynadığı role odaklanabiliriz, ancak bu tamamen bir momentum rallisi ve 100.000 dolar bir mıknatıs görevi görüyor. Dünya Bitcoin'in meşhur 100 bin dolar sınırını aşmasını beklerken, BTC'nin bu büyük seviyeden sadece 2 bin dolar uzakta olmasıyla, bugün bunun gerçekleşme olasılığının giderek arttığını görüyoruz" dedi.

Bitcoin fiyatı bugün 99 bin 419 doları gördü ve şu sıralarda 98 bin 760 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 41,5, yılbaşından bu yana yüzde 136 yükseldi.