Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Bitcoin için adil değer 35 bin dolar'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Bitcoin için adil değer 35 bin dolar'

'Bitcoin için adil değer 35 bin dolar'

ABD'nin en büyük bankası JP Morgan, Bitcoin için adil değerin 35 bin dolar olduğunu açıkladı.

03.11.2021 - 07:37 |
'Bitcoin için adil değer 35 bin dolar'

JP Morgan yayınladığı raporda, Bitcoin için 35 bin doların adil değer olduğunu değerlendirmekle birlikte 73 bin dolarlık fiyat hedefinin makul görünmeye devam ettiğini, ancak başka bazı stratejistlerin bekledikleri gibi Bitcoin fiyatında çok hızlı bir yükseliş yaşanmayacağına inandıklarını vurguladı.

Bloomberg News'te yer alan habere göre JP Morgan, bu söylemlerine rağmen büyük bir düşüş yaşanmadığı takdirde 2022’de Bitcoin fiyatının 100 bin dolar seviyesini görebileceği hedefinin sürdürülebilir olduğunu da ifade etti.

JP Morgan, kripto paraların 2022 yılında da diğer yatırım araçlarının üzerinde performans göstermelerinin beklendiğini de belirtti.

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Kriptoda NFT furyası

    Kriptoda NFT furyası

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Kriptoda NFT furyası

    Kriptoda NFT furyası

    Adana’da milyonlarca liralık vurgun yapan tefecilik şebekesine operasyon!

    Adana’da milyonlarca liralık vurgun yapan tefecilik şebekesine operasyon!

    ‘Puanları’ parça parça kullanalım

    ‘Puanları’ parça parça kullanalım

    Taş atan çocuğa ‘Kamala’ dersi

    Taş atan çocuğa ‘Kamala’ dersi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Sıradaki Haber
    Para iadesi yapılıyor! 5 yıl süresi var

    Para iadesi yapılıyor! 5 yıl süresi var

    Sıradaki Haber
    Savcıların hedefindeki isim ilk defa konuştu

    Savcıların hedefindeki isim ilk defa konuştu

    Sıradaki Haber
    BioNtech 3. doz ne zaman yapılacak? Koronavirüs aşısı BioNtech 3. doz kimlere yapılacak, tarih belli oldu mu?

    BioNtech 3. doz ne zaman yapılacak? Koronavirüs aşısı BioNtech 3. doz kimlere yapılacak, tarih belli oldu mu?

    Sıradaki Haber