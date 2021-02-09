Bitcoin ile Tesla almak mümkün mü?

Reuters’ta yer alan haberde bir kripto para şirketinin CEO’su Mason Borda, 2016 yılında Bitcoin ile bir Tesla aldığını söylüyor. Bir şirket aracılığıyla Bitcoin kullanan Borda, Tesla Model 3 modelini satın aldı.

BİTCOİN İLE OTOMOBİL ALDI

Bu işlemi ise tek kullanımlık bir kredi kartına Bitcoin yüklemesi şeklinde gerçekleştirmiş ve Tesla da ödemeyi nakit olarak almış. Ancak Kripto para yazılım şirketi CEO'su Borda bu satın almadan oldukça pişman. Bunun nedeni ise o dönemde Bitcoin ile satın aldığı Tesla’nın şu anda aynı değerle olmaması.

BÜYÜK KAYBA NEDEN OLDU

Bitcoin’in değerinin yıllar içinde yükselmesiyle ödediği meblağ oldukça yüksek rakamlara ulaşmış oldu. Borda’nın kaybını açıklamak için kullanılan rakamlar ise oldukça yüksek. Borda, otomobili satın aldığında Bitcoin yaklaşık 400 dolar değerindeydi. Bu pazartesi itibarıyla ise 44 bin dolara kadar değeri yükselen kripto paranın daha da yükselmesi beklenirken sonuçta 130 bin dolarlık ödeme yapılan otomobil bugün itibarıyla 14 milyon dolara tekabül ediyor ve önemli bir kayba neden oluyor. Bu nedenle Bitcoin ile yüksek fiyatlı ürünler satın alınmaması tavsiye ediliyor.