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'Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz'

Tesla CEO'su Elon Musk, "Şu an Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

24.03.2021 - 10:17 |
'Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz'

Tesla CEO'su Elon Musk, daha önce açıklanan Bitcoin ile Tesla satın alma imkanının hayata geçirildiğini duyurdu.

Bitcoin işlemlerinin yürütülmesi için kendi açık kodlu yazılımlarını kullanacaklarını ifade eden Musk, yıl sonundan itibaren ABD dışı ülkelerde de Bitcoin ile işlem yapılacağını belirtti.

Musk, Bitcoin'in kendi sistemlerinde Bitcoin olarak kalacağının da altını çizdi.

Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz

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