Bitcoin kritik seviyenin üzerinde tutunuyor

Kripto para piyasasında gözler bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına çekti. Fed’in faiz kararıyla birlikte çarşamba günü Bitcoin yüzde 4’ün üzerinde değer kazanmıştı.

25 baz puanlık bir faiz artışı piyasalarda zaten fiyatlanırken, yatırımcılar bu yıl içerisinde yapılacak faiz artışlarının Bitcoin’e zarar vermeyeceğini düşünüyor. Fed’in açıklamalarının ardından kripto para piyasası rahat bir nefes almış oldu.

BITCOIN, 42 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Geçtiğimiz gün 40 bin dolar civarında hareket eden Bitcoin, 42 bin 325 dolar seviyesine kadar yükseldi ve günü yüzde 2’nin üzerinde kazançla tamamladı. Bitcoin bugün ise sakin bir seyir izleyerek 41 bin 763 dolardan işlem görüyor.

ABD borsalarının açılmasıyla birlikte geçtiğimiz gün Bitcoin’de yükseliş hız kazandı. S&P 500 endeksi yüzde 1.17, Dow Jones endeksi yüzde 0.80, Nasdaq endeksi yüzde 2.05 oranında değer kazandı.

ABD borsalarında teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq endeksi ile Bitcoin arasındaki pozitif korelasyon yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Nasdaq endeksindeki primli seyir geçtiğimiz gün Bitcoin’deki yükseliş hareketini destekledi.

ETHEREUM YÜZDE 4’ÜN ÜZERİNDE PRİMLENDİ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum ise geçtiğimiz gün 2 bin 984 dolara kadar yükseldi ve günü yüzde 4’ün üzerinde değer kazancıyla tamamladı. Ethereum bugün yatay bir seyir izleyerek 2 bin 938 dolardan işlem görüyor.

KRİPTO PARALAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen müzakereler kripto para piyasasının yükselmesinde etkili oluyor. Son zamanlarda müzakerelerden somut bir sonuç çıkmasa da Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin durma noktasına gelmesi jeopolitik risk algısının hafiflemesine yol açtı. Bu gelişmeyle birlikte kripto paralar gibi riskli varlıklar yükselişe geçti.

Öte yandan savaşın etkileri emtia ve enerji fiyatlarının sert yükselmesine neden oldu. Bu durum küresel çapta enflasyonu körüklerken, ABD’de tüketici fiyatları 40 yılın zirvesindeki yerini korudu. Fed’in artan enflasyonist eğilim karşısında politika faizini 50 baz puan değil de 25 baz puan yükseltmesi kripto paralardaki yükselişi destekledi.