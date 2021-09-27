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Bitcoin madencileri nükleer enerjiye yöneldi

Aşırı enerji tüketimi nedeniyle eleştirilen Bitcoin madencileri son dönemde nükleer enerji üreticileri ile anlaşmaya başladılar.

27.09.2021 - 09:57 |
Bitcoin madencileri nükleer enerjiye yöneldi

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre çevreye olumsuz etkiler nedeniyle eleştirilen bazı Bitcoin madencilerinin son dönemde 0 karbon salınımı ve satabilecek kapasiteyi ellerinde bulundurmaları nedeniyle nükleer enerji şirketleri ile arz anlaşmaları yaptıkları belirtildi.

Analistler yapılan anlaşmaların her iki sektörün ihtiyaçları açısından da önemli getiriye sahip olduğunun altını çiziyorlar.

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