Bitcoin madencileri Teksas'ı tercih ediyor

Nikkei gazetesinin haberine göre Çin'in baskısından kaçan Bitcoin madencileri yeni bölge olarak gittikçe daha fazla ABD'nin Teksas eyaletini tercih ediyor.

Teksas hem ucuz elektrik maliyeti hem de kripto paralara toleranslı bakışıyla madencilerin yeni tercihi olarak öne çıkıyor. Öte yandan Teksas'ta Şubat ayında elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Bitcoin madencilerinin bölgedeki elektrik arızasını nasıl etkileyeceği ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.