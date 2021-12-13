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Bitcoin madenciliği yasak etkilerinden kurtuldu

Bitcoin madenciliği Çin'in getirdiği yasağın etkilerini tamamen üzerinden attı.

13.12.2021 - 08:02 |
Bitcoin madenciliği yasak etkilerinden kurtuldu

Bitcoin madenciliği, Çin'in mayıs ayında getirdiği ve dünyadaki Bitcoin madenciliğinin yarısını bir gecede devreden çıkardığı yasağın Bitcoin üretimi üzerindeki etkilerini tamamen ortadan kaldırmayı başardı.

Bitcoin ağındaki tüm madencilerin üretim güçlerini yansıtan hashrate toparlandı. Blockchain.com verilerine göre Bitcoin ağı Çin'in yasağı ile yaşadığı kaybı 5 ayda yüzde 113 olarak geri aldı.

Pekin'in getirdiği yasak öncesi Bitcoin üretiminin yüzde 65-75'inin yapıldığı Çin'de, mayıs ayında getirilen yasak sonrası hashrate yüzde 50'den fazla düştü. Ancak cuma günü itibarıyla hashrate yasak sonrasına göre yüzde 113 yükseldi.

Çin'in uyguladığı yasak Bitcoin madenciliği için 400 milyon dolarlık ekipmanın Kuzey Amerika'ya yönlendirilmesine yol açtı.

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