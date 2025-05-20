'Bitcoin satın almanıza izin vereceğiz'

Dimon, müşterilerin satın alacakları bitcoinler için saklama hizmeti sunmayacaklanrını, bu alımları müşteriler için beyanlara koyacaklarını vurguladı.

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Bu karar, özellikle Dimon'ın dijital para birimini ve kripto piyasasını genel olarak eleştirme geçmişi nedeniyle ABD'nin en büyük bankası için kayda değer bir adımdır ve Bitcoin'in ana akım yatırımlara girişinin en son işareti.

Ağustos ayından bu yana Morgan Stanley, finansal danışmanlarının uygun müşterilere bazı spot Bitcoin borsa yatırım fonları sunmasına izin verdi.

Dimon, kara para aklama ve mülkiyeti çevreleyen netlik eksikliği gibi sorunları vurgulayarak, Bitcoin hakkındaki kişisel görüşünün değişmediğini açıkça belirtti.

Dimon, "Bitcoin satın alma hakkınızı savunuyorum" diye konuştu.