Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Başkanı Benoit Coeure, El Salvador'un Bitcoin'i resmi para olarak kabul etmesinin ilginç bir örnek olduğunu söyledi.

Bitcoin'in bir ödeme aracı olarak gereken testlerden geçmiş olmadığını ifade eden Coeure, "Daha önce de belirttiğimiz gibi Bitcoin bizim nezdimizde ödeme aracı olarak gereken testleri tamamlamış değil. Bitcoin spekülatif bir varlık ve öyle sınıflandırılmalı" ifadelerini kullandı.