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Bitcoin yatay seyrediyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, faizlerin yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit tutulması kararı sonrası yaptığı açıklamada gerektiğinde ek likidite desteği verileceğini vurgulaması üzerine gelen spot alımlarla 60,000 doları aşan Bitcoin, kâr satışlarıyla döndüğü 58,000 - 59,000 dolar aralığında yatay hareket ediyor.

20.03.2021 - 08:20 | | DHA
Bitcoin yatay seyrediyor

Son 24 saat içinde 57,847.14 ve 59,498.38 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.47 artışla 58,043.28 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 3.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 13 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 96 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.41 artışla 1,834.98 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 5.04 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 212.43 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 0.40 artışla 265.25 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.95 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 41 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 5 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 820.63 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki kâr satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 12 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

Toplam 8,891 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,561 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.'sini Bitcoin, yüzde 11.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 24 milyar dolarlık düşüşle 117 milyar dolar düzeyindeydi.

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