Bitcoin yükselişe geçti

37 bin 688 dolar seviyesine kadar düşüş kaydeden kripto paraların öncüsü Bitcoin, 5 günlük sert yükselişinin ardından 45 bin 284 dolar seviyesine kadar çıkarak geçtiğimiz 19 Mayıs tarihinden bu yana en büyük artışını kaydetmişti.

Özellikle yaşanan bu artışla birlikte 80 günlük hareketine bakıldığı zaman ilk kez bu seviyeleri test eden Bitcoin, bir miktar düzeltme hareketi göstererek geçtiğimiz gün 43 bin 200 dolar seviyelerine kadar düşüş kaydetmişti.

Dün yaşanan hafif düzeltme hareketinin ardından tekrar yükselişe geçen Bitcoin bugün 46 bin dolar bandını aşarak tekrar yükseliş trendine kaldığı yerden devam ediyor.

Bitcoin, TSİ 16.48 itibarıyla yüzde 2 primle 45 bin 663 dolar seviyesinde işlem görürken gün içerisinde en düşük 42 bin 811, en yüksek ise 46 bin 082 dolar seviyesini test etti.

ALTCOiNLERİN KRALI SAKİN SEYİRDE

Bitcoin’de yaşanan bu anlık fiyat hareketinin ardından en yüksek hacimli altcoin Ethereum’da ise bugün genel olarak satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Kaybın yüzde 1’lere ulaştığı Ethereum şuan yatay seyirde hareket ediyor. Ethereum TSİ 16.50 itibarıyla yüzde 0.30 oranında primle 3 bin 124 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto para fiyatlarındaki ani dalgalanmalara ilişkin piyasada herhangi bir haber akışı gözlenmezken, son 1 hafta içerisinde yaşanan fiyat hareketlerine bakıldığı zaman yatırımcıların dikkatli davranması tavsiye ediliyor.