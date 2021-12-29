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Bitcoin’de 7 ayın en kötü performansı

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, kasım ayında 69 bin doları görerek tarihi zirveye ulaştıktan sonra düşüşe geçti. Satışların derinleşmesiyle birlikte aralık ayında yüzde 16 değer kaybeden lider coin bu gelişmeyle birlikte mayıs ayından bu yana en kötü aylık performansını sergiledi.

29.12.2021 - 09:54 | | UZMANPARA
Bitcoin’de 7 ayın en kötü performansı

Kripto para piyasası 2022 yılına sayılı günler kala satıcılı seyrediyor. İran’da kış ayları sebebiyle yüksek enerji tüketimine neden olmasından dolayı kripto para madenciliğine geçici süreliğine yasak getirildi.

İran’da hükümet enerji sıkıntısı sebebiyle vatandaşlarından elektrik ve doğal gaz kullanımlarını kısmasını isterken, kripto para madenciliğine yönelik faaliyetleri de askıya aldığını açıkladı.

BITCOIN 1 GÜNDE YÜZDE 6 DEĞER KAYBETTİ

Bu gelişmeyle birlikte geçtiğimiz gün dijital varlıklarda sert düşüş görüldü. Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin 50 bin 700 dolar seviyelerinden 47 bin 313 dolara kadar geri çekildi ve yüzde 6’dan fazla değer kaybetti.

Sermaye değeri bakımından Bitcoin’in ardından ikinci sırada yer alan Ethereum da dün sert düştü. 4 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket eden Ethereum, 3 bin 759 dolara kadar düşerek yüzde 7’ye yakın değer kaybetti.

BITCOIN’DE 7 AYIN EN KÖTÜ AYLIK PERFORMANSI

Kasım ayında 69 bin doları görerek tarihi zirveye ulaşan Bitcoin, aralık ayında son 7 ayın en kötü performansını sergiledi.

Aralık ayında 42 bin dolar seviyesine kadar düşen Bitcoin yeniden toparlanma kaydederek 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. İran’dan gelen regülasyon hamlesiyle birlikte Bitcoin tekrardan düşüşe geçti.

Aylık bazda fiyat hareketine bakıldığında Bitcoin yüzde 16 değer kaybı yaşadı. Lider coin en son mayıs ayında yüzde 35 oranında düşmüştü. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin son 7 ayın en kötü performansını sergiledi.

İŞTE PİYASADA SON DURUM

Bitcoin bugün de satıcılı seyrederek 47 bin dolar seviyesi civarında işlem görüyor. Ethereum ise düşüş kaydederek  3 bin 700 doların üzerinde hareket ediyor. Kripto paraların toplam piyasa değeri ise 2.22 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

 

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