Bitcoin'de ABD enflasyonu etkisi

Dünyanın en büyük ilk 3 kripto para borsasından biri olan ve likidite sorunu sebebiyle iflas bayrağını çeken FTX’in çöküşünün ardından kripto para piyasası uzun bir süre toparlanamamıştı.

8 Kasım tarihinde 20 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket eden Bitcoin, FTX’in çöküşü sonrasında 2 gün içerisinde yüzde 20’den fazla değer kaybetmişti. Bitcoin, 21 Kasım tarihinde 15 bin 467 doları görerek 2 yılın en düşük seviyesini test etmişti.

Mayıs ayında Terra ekosisteminin çöküşü, sonrasında kripto para fonlama şirketi Celsius Network’ün iflas etmesi ve ardından FTX’in piyasadan silinmesiyle birlikte yatırımcıların kripto paralara güveni kaybolmuştu.

Küçük yatırımcıların birçoğu piyasadan zararla çıkarken, son dönemde işlem hacimlerinde de büyük azalışlar meydana gelmişti. Ancak geçtiğimiz gün ABD enflasyonu sonrasında kripto para birimleri hareketlendi.

PİYASALARIN MERAKLA BEKLEDİĞİ KRİTİK ABD ENFLASYONU AÇIKLANDI

Yatırımcıların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları altıncı ayda da yıllık bazda geriledi ve 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

ABD’de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5 seviyesine inerken, aylık enflasyon ise yüzde 0.1 oranında düşüş gösterdi. ABD’de enflasyonun yavaşlama göstermesi para ve emtia piyasalarında risk iştahını artırdı.

BITCOIN’DE 2 AYIN EN BÜYÜK YÜKSELİŞİ

Geçtiğimiz güne 17 bin 943 dolardan başlayan Bitcoin, ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından piyasalarda risk iştahının güçlenmesiyle birlikte kazanca yöneldi. Bitcoin, 19 bin 177 doların üzerine çıkarak önemli bir yükseliş kaydetti.

Bitcoin’de günlük bazda değer kazancı yüzde 5’in üzerine çıkarken, bu artış son 2 ayın en büyük günlük yükselişi olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin en son 10 Kasım 2022 tarihinde günlük bazda yüzde 10’dan fazla yükseliş göstermişti.

Bitcoin bugün yatay bir seyir izleyerek 18 bin 800 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

ETHEREUM DA TOPARLANDI

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum’un fiyatı dün bin 438 dolara kadar yükseldi. Günlük bazda Ethereum’da değer kazancı yüzde 1.91 olarak gerçekleşti. Ethereum bugün düşüş göstererek bin 410 dolardan işlem görüyor.

Kripto paraların toplam sermaye değeri dün 838 milyar dolar düzeyinden 874 milyar dolara çıktı.