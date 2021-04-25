Bitcoin'de büyük düşüş!

Analistlere göre, kripto para piyasalarındaki düşüşün nedenleri arasında, ABD Başkanı Joe Biden’ın sermaye kazancı vergisini arttırmak için Kongre’ye bir teklif sunacağı söylentileri de bulunuyor. Buna göre Biden, sermaye kazancı vergilerini arttırırsa, yatırımcılar, şu anda ödemeleri gereken verginin iki katını ödemek zorunda kalacak.

Son 24 saat içinde 48,805.28 ve 51,010.05 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.01 düşüşle 49,716.25 dolara inerken, birimin haftalık kaybı yüzde 15.63 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 11 milyar dolar düşüşle 929.06 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.23 düşüşle 2,193.57 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 1.39 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 253.54 milyar dolar düzeyine geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 6.68 düşüşle 487.77 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 1.47 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 74.83 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 1.81 trilyon dolar ile geçen hafta indiği 2.0 trilyon doların altında kaldı. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 89 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden dokuzu düşenler arasındaydı.

Toplam 9,439 kripto para biriminin işlem gördüğü 368 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 51.1'ini Bitcoin, yüzde 14'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 133 milyar dolar düzeyindeydi.