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Bitcoin bir eşiği daha aştı

Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin son 3 işlem gününde dikkat çeken yükselişler gösteriyor. 3 günde yüzde 16'dan fazla değerlenen Bitcoin bugün bir eşiği daha aştı.

28.02.2024 - 11:55 | | UZMANPARA
Bitcoin bir eşiği daha aştı

Kripto paralardaki dikkat çeken fiyatlamalar yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Piyasanın en yüksek hacimlisi Bitcoin bugün önemli bir eşiği daha aştı. 

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Son 3 işlem gününde yüzde 16'dan fazla değerlenen Bitcoin bugün itibarıyla 59 bin dolar seviyesini de aştı. Lider coin 59 bin 487 dolar seviyesine kadar yükseldi. 

2 YILDAN DAHA UZUN BİR SÜRE SONRA İLK KEZ GÖRDÜ 

Böylelikle Bitcoin, 1 Aralık 2021 tarihinden bu yana ilk kez 59 bin dolar seviyesinin üzerini görmüş oldu. 

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