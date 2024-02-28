Bitcoin bir eşiği daha aştı

Kripto paralardaki dikkat çeken fiyatlamalar yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Piyasanın en yüksek hacimlisi Bitcoin bugün önemli bir eşiği daha aştı.

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Son 3 işlem gününde yüzde 16'dan fazla değerlenen Bitcoin bugün itibarıyla 59 bin dolar seviyesini de aştı. Lider coin 59 bin 487 dolar seviyesine kadar yükseldi.

2 YILDAN DAHA UZUN BİR SÜRE SONRA İLK KEZ GÖRDÜ

Böylelikle Bitcoin, 1 Aralık 2021 tarihinden bu yana ilk kez 59 bin dolar seviyesinin üzerini görmüş oldu.