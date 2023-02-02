Bitcoin'de kritik eşik aşıldı

Kripto para yatırımcısı uzun bir süredir Fed’den gelecek olan faiz kararını merakla bekliyordu. Özellikle son dönemde ABD’de aralık ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 6.5 seviyesine gerilemesi ve iş gücü istatistiklerinin beklentilerden iyi gelmesi Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağı sinyallerini veriyordu.

Nitekim Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 seviyesine çıkardı. Fed bir önceki toplantısında politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Böylelikle Fed faiz artış hızını yavaşlatmış oldu.

FED METNİNDE DİKKAT ÇEKEN ENFLASYON MESAJI

Fed kararı sonrası yayınlanan metinde önceki metinden farklı olarak enflasyonun kısmen gevşediği ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Bu görüş Fed yetkililerinin enflasyonda zirvenin görüldüğüne inandığı sinyalini veriyor.

‘BU YIL FAİZ İNDİRİMİ UYGUN DEĞİL’

Fed Başkanı Jerome Powell ise bu yıl faiz indirimine gidilmesinin uygun olmadığını açıklarken, faiz artırımı için hala bir alan olduğunu söyledi. Powell, "Faizin nereye kadar yükselmesi gerektiğine karar vermedik. Şu an ile mart ayı arasındaki verilere bakacağız. Mart toplantısında faiz artırım patikası konusunda değerlendirmelerimizi güncelleyeceğiz" dedi.

FED KARARI SONRASI KRİPTO PARA PİYASASI MORAL BULDU

Fed kararı öncesinde 23 bin dolar seviyesinin üzerinde seyreden Bitcoin karar sonrasında 23 bin 812 dolara kadar yükseldi. Bugün de artışını sürdüren Bitcoin uzun bir aranın ardından ilk kez 24 bin dolar seviyesini yukarı yönlü kırdı.

Fed'in faiz artırım hızında yavaşlamaya gitmesi ve enflasyonda zirve seviyenin görüldüğüne yönelik işaretler piyasalarda risk iştahını artırdı. Özellikle dolar endeksinin 101.800'lü seviyelerden 100'lü seviyelere kadar gerilemesiyle birlikte dijital varlıklarda büyük yükselişler görüldü.

5.5 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Bitcoin, 24 bin 253 dolara kadar yükselerek 17 Ağustos 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Bitcoin bu tarihte en son 24 bin 446 dolar seviyesini görmüştü. Böylelikle Bitcoin son 5.5 ayın en yüksek seviyesini test etmiş oldu.

Fed faiz kararı sonrasında Bitcoin’de değer kazancı yüzde 5’in üzerine çıktı.

ETHEREUM’DA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Fed faiz kararı öncesinde bin 579 dolardan işlem gören Ethereum’un fiyatı karar sonrasında bin 647 dolara kadar yükseldi. Ethereum bugün bin 696 doları gördü. Böylelikle Fed kararı sonrasında Ethereum’da değer kazancı yüzde 7’yi aşmış oldu.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

Bitcoin ve Ethereum’da görülen güçlü alımların etkisiyle birlikte kripto paraların toplam sermaye değeri 1 trilyon dolar olan kritik eşiği aştı. Karar öncesinde toplam sermaye değeri 996 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.