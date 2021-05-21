Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Bitcoin'de riskler halen aşağı yönlü'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Bitcoin'de riskler halen aşağı yönlü'
ABONE OL

'Bitcoin'de riskler halen aşağı yönlü'

Uluslararası yatırım kuruluşu Societe Generale tarafından hazırlanan raporda kripto para Bitcoin'de risklerin halen aşağı yönlü olduğu belirtildi.

21.05.2021 - 13:55 | | Foreks
'Bitcoin'de riskler halen aşağı yönlü'

Kuruluşun değerlendirmesinde portföyler açısından altının kripto paralara oranla daha fazla istikrar sağladığı kaydedildi. Kripto paralarda son dönemde artan volatiliteye dikkat çekildi.

Societe Generale, "Bitcoin'de dengesiz fiyat hareketlerinin devam ettiği ortamda Bitcoin'in yatırım portföylerine dahil olması yüksek seviyede tartışmaya açık olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Fren pedalının altına giren yavru kedi, kazaya neden oldu!

Fren pedalının altına giren yavru kedi, kazaya neden oldu!

NATO: Rusya'ya karşı tetikteyiz

NATO: Rusya'ya karşı tetikteyiz

ÇAYKUR, günlük yaş çay alımında kapasitenin üzerine çıktı

ÇAYKUR, günlük yaş çay alımında kapasitenin üzerine çıktı

İran'da deprem!

İran'da deprem!

Platonik aşk kurbanı oldu Arife öğretmen toprağa verildi

Platonik aşk kurbanı oldu Arife öğretmen toprağa verildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SON DAKİKA: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri değişti! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat / sözlü sınav tarihleri ne zaman?

SON DAKİKA: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri değişti! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat / sözlü sınav tarihleri ne zaman?

Sıradaki Haber
Kredi ve faiz müjdesi! Ve kabul edildi...

Kredi ve faiz müjdesi! Ve kabul edildi...

Sıradaki Haber
Kripto paraları gelecekte ne bekliyor?

Kripto paraları gelecekte ne bekliyor?

Sıradaki Haber
Fren pedalının altına giren yavru kedi, kazaya neden oldu!

Fren pedalının altına giren yavru kedi, kazaya neden oldu!

Sıradaki Haber