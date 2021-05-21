'Bitcoin'de riskler halen aşağı yönlü'

Kuruluşun değerlendirmesinde portföyler açısından altının kripto paralara oranla daha fazla istikrar sağladığı kaydedildi. Kripto paralarda son dönemde artan volatiliteye dikkat çekildi.

Societe Generale, "Bitcoin'de dengesiz fiyat hareketlerinin devam ettiği ortamda Bitcoin'in yatırım portföylerine dahil olması yüksek seviyede tartışmaya açık olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.