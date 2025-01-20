Bitcoin'de tarihi rekor

Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 6,77 artışla 108.220 dolara yükseldi.

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Bitcoin fiyatı son 1 haftada yüzde 15, yıl başından bu yana yüzde 16,66 ve son 1 yılda yüzde 162 yükseldi.

Kripto paralara güçlü talep gösterilmesinde Trump'ın dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görevine başlar başlamaz bazı başkanlık kararnameleri imzalayacağını söylemesi etkili oldu.

İmzalanacak kararnameler arasında kripto paraların yasal statülerini güçlendirecek maddeler de yer alacağı beklentileri satın alınıyor.