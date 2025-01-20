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Bitcoin'de tarihi rekor

ABD'de Başkan Donald Trump'ın bugün yemin ederek görevine resmi olarak başlayacak olması kripto paralara güçlü talep yarattı. Bitcoin fiyatı tarihi zirvesini 109 bin 588 dolara taşıdı.

20.01.2025 - 10:20 | | Foreks Haber
Bitcoin'de tarihi rekor

Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 6,77 artışla 108.220 dolara yükseldi.

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Bitcoin fiyatı son 1 haftada yüzde 15, yıl başından bu yana yüzde 16,66 ve son 1 yılda yüzde 162 yükseldi.

Kripto paralara güçlü talep gösterilmesinde Trump'ın dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görevine başlar başlamaz bazı başkanlık kararnameleri imzalayacağını söylemesi etkili oldu.

İmzalanacak kararnameler arasında kripto paraların yasal statülerini güçlendirecek maddeler de yer alacağı beklentileri satın alınıyor.

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