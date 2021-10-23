Bitcoin’de yeni hedef 90 bin dolar mı?

Business Insider’ın haberine göre Fairlead Strategies’ten Katie Stockton, Bitcoin’in çarşamba günkü rekorunun daha fazla yükselişe kapı açtığı görüşünde. Stockton’a göre Bitcoin, 65 bin dolardaki önceki direncin üzerinde ardışık haftalık kapanışlar görmeyi başarırsa, yüzde 38’lik potansiyel artışla 89.800 doları hedefleyebilir.

Hatırlanacağı gibi Bitcoin’in hızlı yükselişinde ABD’de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF’nin New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlaması belirleyici oldu. Kripto para piyasasındaki pozitif seyrin etkisiyle Bitcoin’in yanı sıra Ethereum’un değeri de 4 bin doların üzerinde seyrediyor.

Hedge fon yöneticisi Paul Tudor Jones’un da enflasyondan korunma aracı olarak kripto para birimlerine işaret etmesi olumlu havayı destekledi. Analistler, ABD’de önümüzdeki dönemde daha fazla Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF’nin piyasaya sürülebileceğini düşünüyor.