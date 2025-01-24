Bitcoin'de yükseliş sürüyor

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü kripto para birimlerini teşvik etmek ve dijital varlık stoku geliştirmek için bir kararname imzalamasının ardından 105 bin 741 dolara kadar yükseldi.

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Saxo Bank analistleri, “Ulusal bir kripto stokuna yönelik planlarının hemen netlik kazanmaması duyarlılığı zayıflattı” dedi. Bitcoin %2,14 artışla 105.330 dolardan işlem görüyor.