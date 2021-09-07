Bitcoin’e El Salvador dopingi

Latin Amerika ülkesi olan El Salvador’un bugün itibarıyla Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etmesiyle birlikte sabah saatlerinde Bitcoin’de ralli yaşandı.

Türkiye saati ile 06.00 civarında 52 bin 920 dolar seviyesine kadar yükselen kripto paraların lideri Bitcoin, bu saatten sonra gelen düzeltme hareketlerinin etkisi ile birlikte tekrardan 51 bin dolar seviyesinin altına indi.

53 bin dolar kritik direnç seviyesine dokunamayan Bitcoin, gelen kar satışlarının etkisiyle birlikte konsolide oluyor. Bitcoin’de yükselişlerin tekrardan ivme kazanabilmesi için 53 bin dolar kritik direnç seviyesi üzerine geçilmesi gerekiyor.

EL SALVADOR DOPİNGİ

7 Eylül itibarıyla El Salvador’da yasal para birimi olarak geçen Bitcoin, bu gelişme ile birlikte tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik gelişmenin ana aktörü oldu. 7 Eylül tarihi ‘Bitcoin günü’ olarak kabul edilirken, El Salvador yaklaşık olarak 21 milyon dolar değerinde 400 Bitcoin aldı.

Halkın Bitcoin’lerini ABD dolarına çevirebilmesi için ise ülke genelinde neredeyse 200 adet Bitcoin ATM’si kuruldu. Bu gelişme ile birlikte Bitcoin, ülkede yasal bir statü kazanmış oldu.

Böylece, ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin’i kabul etmesi gerekecek. Ayrıca şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek.

CHIVO’YA KAYDOLANA 30 DOLAR BITCOIN

Ayrıca El Salvador hükümeti, kripto para birimini yaygınlaştırmak için ulusal dijital cüzdan olan Chivo’ya kaydolan vatandaşlara 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verileceğini açıkladı.

IMF UYARMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Uluslararası Para Fonu (IMF) El Salvador’un Bitcoin’i ulusal para birimi olarak kabul görmesini eleştirmişti. IMF tarafından yapılan açıklamada Bitcoin’i yasal bir para birimi olarak kabul etmenin bazı riskleri beraberinde getireceği açıklanmıştı.

IMF, kripto paraları ulusal para birimi olarak kabul eden ülkelerde yurt içinde fiyat istikrarının sekteye uğrayacağını aynı zamanda kripto varlıkların kara para aklama ve terörizm finansmanı gibi alanlarda kullanılabileceğine de dikkat çekmişti.





ETHEREUM GERİLİYOR

Son zamanlarda Londra güncellemesi ve NFT satışlarının etkisiyle talebin artış kaydettiği Ethereum, konsolide olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 4 bin dolara kadar yükselen ancak bu seviye üzerinde tutunamayan ‘altcoinlerin kralı’ Ethereum 3 bin 800 dolar seviyesinin altında düzeltme hareketlerine sahne oluyor.

Ethereum’da yükselişlerin tekrardan ivme kazanabilmesi için fiyatın 4 bin dolar direnç seviyesi üzerine çıkması gerekirken analistler genel olarak Ethereum fiyatlarının yükseleceğini öngörüyor.

ETHEREUM İÇİN BOMBA TAHMİN

4 bin dolar seviyesinin altında kısa süreli düzeltme hareketlerinin yaşanacağını belirten analistler, Ethereum fiyatları için ilk etapta 5 bin doların aşılacağını ardından 9 bin dolar seviyesine kadar yükseliş kaydedileceğini öngörüyor.

SOLANA’DAN BİR REKOR DAHA

Kripto para piyasasının son zamanlarda yükselen yıldızı Solana, bugün itibarıyla 195 dolar seviyesini aşarak tarihi rekor seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz günlerde gösterdiği performans ile Dogecoin’i geride bırakan Solana, en yüksek hacimli 7’nci kripto para birimi olmayı başarmıştı.

NEDEN YÜKSELİYOR?

Blockchain teknolojisi üzerinden satılan NFT koleksiyonlarının etkisi ve FTX kripto para borsası CEO’su tarafından destek gören Solana, son zamanlarda gösterdiği rekor ile ralli yapmaya devam ediyor.





İKİ GÜNDE YÜZDE 37 ARTTI

Haftanın ilk işlem gününe 142 dolar seviyesinden başlayan Solana, 195 dolara kadar yükselerek iki günde yatırımcısına yüzde 35’ten fazla kazandırdı. Bu gelişme ile birlikte Solana’da kritik direnç seviyesi ise 200 dolar olarak öne çıkıyor.





CARDANO’DA SERT DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz hafta 3.10 dolar seviyesinin üzerine çıkarak kendi rekorunu kıran en yüksek hacimli 3’üncü kripto para birimi Cardano, son günlerde gelen düzeltme hareketlerinin etkisiyle birlikte gerileme kaydediyor.

Bugün itibarıyla 2.53 dolar seviyesine kadar geri çekilen Cardano, iki günde yatırımcısına yaklaşık olarak yüzde 13 kaybettirdi. 20 günlük fiyat hareketine bakıldığında ise Cardano, hareketli ortalamanın altına sarkmış oldu. (Yatırım tavsiyesi değildir)