Bitcoin'in tükettiği elektrik ülkeleri solladı

Bitcoin madenciliği için kullanılan yıllık elektrik miktarı Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri geride bırakırken, kripto para için harcanan elektrik Türkiye'nin yıllık tüketiminin yüzde 40'ına denk geliyor.

Kripto para birimi Bitcoin sisteminde yapılan bütün işlemler kripto para birimine bağlı bilgisayarlardan oluşan büyük bir bilgisayar ağı tarafından kayıt ediliyor. Sistemde elektrik tüketimine neden olan esas etmen ise madenci olarak adlandırılan ve bitcoin üreten kişiler oluyor. Madenciler çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayar ile bu işlemleri yapmak zorunda oldukları için yoğun elektrik tüketimine neden oluyor.

AA muhabirinin Cambridge Üniversitesi'nin Cambridge Alternatif Finans Merkezi'nden derlediği verilere göre, 45 milyon nüfuslu Arjantin'in yıllık elektrik tüketimi 121 teravatsaat olarak hesaplandı.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Birleşik Arap Emirlikleri'nin yıllık elektrik tüketimi ise 113,2 teravatsaat olarak kaydedildi. Buna göre Bitcoin, yıllık 121,05 teravatsaat elektrik kullanımıyla söz konusu iki ülkeyi de geride bıraktı.

Ülkelerle yapılan elektrik harcama sıralamasında ise Bitcoin'in hemen önünde 122,20 teravatsaat ile Norveç ve 133,20 teravatsaat ile Ukrayna bulunuyor.

Söz konusu kripto paranın madenciliği için kullanılan elektriğin yakın zamanda Norveç'i de geçmesi bekleniyor.

TEİAŞ verilerine göre Türkiye'de geçen yıl 305,4 teravatsaat tüketildi. Bu hesaplamaya göre, Bitcoin için tüketilen yıllık elektrik Türkiye'nin yıllık tüketiminin yüzde 40'ına denk geliyor.

Tesla'nın dev yatırımı

Cambridge'in araştırmasına göre, Bitcoin tarafından kullanılan elektrik Cambridge Üniversitesi'nin elektrik ihtiyacını 688 yıllığına karşılayabilir. Ayrıca, Bitcoin için kullanılan elektrikle Birleşik Krallık'taki tüm su ısıtıcılar (kettle) tam 27 yıllığına çalıştırılabilir.

Bitcoin için tüketilen elektriğin tüm dünyadaki elektrik tüketiminin ise yüzde 0,56'sına karşılık geldiği hesaplandı.

Son olarak 8 Şubat'ta ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurmuştu. Tesla'nın konuya ilişkin bildiriminin ardından Bitcoin fiyatı 44 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, geçen haftalarda sosyal medya hesabı Twitter'da, profil açıklamasına Bitcoin etiketi koymuştu. Kripto para biriminin değeri, Musk'ın bu hareketinin ardından yüzde 10'un üzerinde yükselmişti.