BlackRock ilk çeyrekte karını artırdı

BlackRock'ın net karı +1,2 milyar dolar, hisse başına 7,77 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise net kar 1,03 milyar dolar, hisse başına 6,60 seviyesindeydi.

Analistler ise hisse başına 7,64 dolar kar bekliyorlardı. İlk çeyrekte BlackRock 172 milyar dolar net yatırım çekti.

Yönetimi altındaki varlık tutarı geçen yılın aynı dönemindeki 6,47 trilyon dolardan 9 trilyon dolara çıktı.