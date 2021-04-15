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BlackRock ilk çeyrekte karını artırdı

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, ilk çeyrekte karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artırdı.

15.04.2021 - 13:53 | | Foreks
BlackRock ilk çeyrekte karını artırdı

BlackRock'ın net karı +1,2 milyar dolar, hisse başına 7,77 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise net kar 1,03 milyar dolar, hisse başına 6,60 seviyesindeydi.

Analistler ise hisse başına 7,64 dolar kar bekliyorlardı. İlk çeyrekte BlackRock 172 milyar dolar net yatırım çekti.

Yönetimi altındaki varlık tutarı geçen yılın aynı dönemindeki 6,47 trilyon dolardan 9 trilyon dolara çıktı.

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