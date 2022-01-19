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Blizzard'ın satışı Sony hisselerini vurdu

PlayStation'ın en büyük rakibi olan Microsoft'un oyun yayıncısı Activision Blizzard'ı satın alması Sony Group hisselerine satış getirdi. Sony hisseleri Tokyo Borsası'nda yüzde 13'e varan oranda değer kaybetti.

19.01.2022 - 11:40 |
Blizzard'ın satışı Sony hisselerini vurdu

Microsoft'un yaptığı bu satın alma ile Xbox Games Pass servisleri için fikri mülkiyet haklarını güvenceye alma yönünde ilerlemesi, Sony'nin piyasa değerinin 20 milyar dolar düşmesine yol açtı.

Oyun ve network hizmetleri, Sony'nin yıllık cirosunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

Call of Duty, Diablo ve World of Warcraft, Activision Blizzard'ın şemsiyesi altında geliştirilmiş başarılı oyunlardan bazıları.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın alması sonrası, Capcom ve Square Enix Holdings'in Tokyo Borsası'nda işlem gören hisseleri de değer kazandı.

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