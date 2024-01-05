BM'den küresel ekonomik büyüme tahmini

BM yayınladığı "Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2024" raporunda 2024 yılında küresel ekonomik büyümenin %2,4 olarak gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. 2025 yılında büyümenin yüzde 2,7'ye toparlanacağını tahmin etti.



BM, ülke bazında bakıldığında ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 2024 yılında %1.4 oranında büyümesinin beklendiğini, Çin'de ise bu rakamın %4.7 olarak görüldüğünü kaydetti. Avrupa ve Japonya'da ise GSYH büyümesinin %1.2 olacağı tahmin ediliyor.

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2025'te gelişmiş ekonomilerin yüzde 1,6 büyüyeceğini öngören BM, ABD için 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 1,7, Avrupa Birliği (AB) için yüzde 1,6 ve Japonya için yüzde 1,1 olarak ortaya koydu. Çin'in yüzde 4,5 ve Hindistan'ın yüzde 6,6 büyüyeceğini tahmin etti.

BM, Alman ekonomisinin 2024 yılında yüzde 0,7 ve 2025'te yüzde 1,3 büyüyeceğini öngördü.

Küresel enflasyona gelince BM 2024 yılı için tahminlerin %3.9 olduğunu paylaştı. Ancak kurum, "fiyat baskılarının birçok ülkede hala yüksek olduğu ve jeopolitik çatışmaların daha da tırmanmasının buna katkıda bulunacağı" uyarısında bulundu.