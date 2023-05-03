BNP Paribas karını ikiye katladı

BNP Paribas ilk çeyrekte karını geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katladı. Karın ikiye katlanmasında ABD'deki perakende bankacılık bölümü Bank of West'in satılması rol oynadı.

İlk çeyrekte gelirler 11,7 milyar euro olan beklentileri aşarak 12,03 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.

Net kar ise beklentilere paralel olarak geçen yılın aynı dönemindeki 1,84 milyar eurodan 4,43 milyar euroya yükseldi.