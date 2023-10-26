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BNP Paribas'ın net karı düştü

BNP Paribas üçüncü çeyrekte sabit getirili işlemlerden daha düşük gelir elde ettiğini açıkladı.

26.10.2023 - 09:51 | | Foreks Haber
BNP Paribas'ın net karı düştü

BNP'nin tahvil alım satımından elde ettiği gelir %12'lik bir düşüşle 1 milyar euronun biraz üzerinde gerçekleşti. Piyasalar bölümünün toplam geliri eylül ayına kadar olan üç aylık dönemde %9 düşerek 1,8 milyar euroya geriledi.

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BNP Paribas'ın net karı %4 düşüşle 2,66 milyar euroya geriledi. Beklenti karın 2 milyar 747 milyon euro olacağı yönündeydi.

Gelirler yüzde 4 artarak 11,58 milyar euroya çıktı. Geçen yılın aynı döneminde 11,15 milyar euro olan gelirin 11 milyar 59 milyon euro olması bekleniyordu.

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