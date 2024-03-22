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Uzmanpara BoE Başkanı Bailey'den faiz mesajı
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BoE Başkanı Bailey'den faiz mesajı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğinden giderek daha fazla emin olduğunu söyleyerek piyasaların bu yıl birden fazla faiz indirimi beklemekte haklı olduğunun sinyalini verdi.

22.03.2024 - 09:49 | | Foreks Haber
BoE Başkanı Bailey'den faiz mesajı

Financial Times'a (FT) konuşan Bailey, daha sıkı politikanın ücret-fiyat spirali riskini ortadan kaldırdığına dair işaretlerin ortasında BoE Para Politikası Komitesi'nin gelecek toplantılarında faiz indirimlerinin "oyunda" olduğunu söyledi.

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BoE Para Politikası Komitesi toplantısının ardından FT'ye konuşan Bailey, Birleşik Krallık ekonomisinde geçen yılın ikinci yarısındaki teknik durgunluğun ne kadar küçük olduğunu vurguladı ve şimdi bir yükselişin yolda olduğuna işaret etti. Bailey, "Bu tabii ki iyi bir haber" dedi.

Çarpıcı bir şekilde Birleşik Krallık'ın "tam istihdamda etkin bir şekilde dezenflasyona gittiğini" sözlerine ekleyen Bailey, enflasyonla mücadelenin genellikle daha yüksek işsizlik pahasına kazanıldığı düşünüldüğünde bu durumun ne kadar sıra dışı olduğunun altını çizdi.

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