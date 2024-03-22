BoE Başkanı Bailey'den faiz mesajı

Financial Times'a (FT) konuşan Bailey, daha sıkı politikanın ücret-fiyat spirali riskini ortadan kaldırdığına dair işaretlerin ortasında BoE Para Politikası Komitesi'nin gelecek toplantılarında faiz indirimlerinin "oyunda" olduğunu söyledi.

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BoE Para Politikası Komitesi toplantısının ardından FT'ye konuşan Bailey, Birleşik Krallık ekonomisinde geçen yılın ikinci yarısındaki teknik durgunluğun ne kadar küçük olduğunu vurguladı ve şimdi bir yükselişin yolda olduğuna işaret etti. Bailey, "Bu tabii ki iyi bir haber" dedi.

Çarpıcı bir şekilde Birleşik Krallık'ın "tam istihdamda etkin bir şekilde dezenflasyona gittiğini" sözlerine ekleyen Bailey, enflasyonla mücadelenin genellikle daha yüksek işsizlik pahasına kazanıldığı düşünüldüğünde bu durumun ne kadar sıra dışı olduğunun altını çizdi.