BoE beklentiler dahilinde faiz artırdı

BoE toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre faiz oranı yüzde 0,25'ten yüzde 0,50'ye çıkarıldı. Piyasa beklentisi de faiz oranında 25 baz puan artış olacağı yönündeydi.

BoE'nin 9 üyesinden 5'i 25 baz puan, 4'ü ise 50 baz puan faiz artırılması yönünde oy kullandı.

BoE varlık alım programını ise piyasaların beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek 895 milyar sterlin olarak bıraktı. Programın 875 milyar sterlinlik kısmı tahvil, 20 milyar sterlinlik kısmı şirket tahvil alımından oluşmaya devam edecek.

BoE bir önceki toplantısında faiz oranını 15 baz puan artırmıştı.

BoE'nin enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor. İngiltere'de enflasyon en son yüzde 5,4, çekirdek enflasyon yüzde 4,2 olarak açıklanmıştı.