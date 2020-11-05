CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere ekonomiye 150 milyar sterlin enjekte edecek
05.11.2020 - 12:39 | | AA

İngiltere ekonomiye 150 milyar sterlin enjekte edecek

İngiltere Merkez Bankası (BoE), varlık alım hedefini 150 milyar sterlin artırdığını duyurdu.

İngiltere ekonomiye 150 milyar sterlin enjekte edecek
ABONE OL

BoE'den yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 0,10 seviyesinde tutulmasına karar verildiği, varlık alım programının 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline çıkarıldığı bildirildi.

Banka'nın Para Politikası Kurulu tutanaklarında, kararın oy birliği ile alındığı belirtilerek, bu yılın sonunda İngiliz ekonomisinin yüzde 11 seviyesinde daralması, 2021'de ise yüzde 7,25 büyüme kaydetmesinin beklendiği aktarıldı.

Tutanaklarda, İngiltere'de işsizliğin gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,75 seviyesine ulaşarak zirve yapabileceği kaydedildi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD seçim sonuçları geliyor! Son dakika Amerika yeni başkanı kim oldu, Trump mı Biden mi kazandı? Seçimde eyalet delege sayıları kaç?

ABD seçim sonuçları geliyor! Son dakika Amerika yeni başkanı kim oldu, Trump mı Biden mi kazandı? Seçimde eyalet delege sayıları kaç?

Emekliye zam, memura fark! 2 bin 964 lira...

Emekliye zam, memura fark! 2 bin 964 lira...

ABD seçimlerinde olası 3 senaryo!

ABD seçimlerinde olası 3 senaryo!

Son dakika... Süt fabrikasındaki kazanda banyo yaptı! Bakanlıktan açıklama geldi

Son dakika... Süt fabrikasındaki kazanda banyo yaptı! Bakanlıktan açıklama geldi

Sıradaki Haber