BoE faiz artırımına ara verebilir

BoE Para Politikası Komitesi'nin (MPC) mayıs ve haziran ayında 25'er baz puanlık artırım yaparak faizi yüzde 1,25'e yükselteceğini öngören Adegbembo, yılın ikinci yarısında ise faiz artırımı yapılmayacağını savundu.

Adegbembo bu öngörüsüne neden olarak ekonomide talebin zayıflayacağı ve iş gücü piyasasının yavaşlamaya başlayacağı beklentilerini işaret etti.