BoE faizi 13 yılın zirvesine çıkardı

Politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkaran BoE MPC, kararı 3'e karşı 6 oyla aldı.

Üyelerden Haskel, Saunders ve Mann faizin 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandı.

BoE faiz kararı ile birlikte yaptığı açıklamada güçlü fiyat baskıları, iş gücü piyasasındaki sıkılık ve baskıların daha ısrarcı hale gelme riski nedeniyle faiz artırdıklarını belirtirken, gerekli olması halinde enflasyonu kontrol altına almak için "güçlü şekilde" hareket etmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Açıklamada "Özellikle enflasyon baskılarının daha ısrarcı olduğuna dair işaretler almamız durumunda güçlü şekilde harekete geçeceğiz. Faiz artırımlarının büyüklüğü, hızı ve zamanlaması MPC'nin ekonomiye, enflasyon baskılarına ilişkin görüntüyü yansıtacak" denildi.

Gelecek birkaç ay enflasyonun yüzde 9 seviyesinin üzerinde kalacağını tahmin eden BoE, ekim ayında enflasyonun yüzde 11'in hafif şekilde üzerine çıkmasının beklendiğini de vurguladı.

BoE, İngiltere ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,3 daralacağını da tahmin etti.