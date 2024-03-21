BoE faizi sabit tuttu

BoE'den yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 5,25 seviyesinde tutuldu. Piyasaların tamamına yakınının beklediği bu karar, borçlanma maliyetinin 16 yılın en yüksek seviyesinde kalması anlamına geliyor.

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Banka, hızla artan fiyatları yavaşlatmak için faiz oranlarını yüksek tutuyor. Ancak enflasyonun geçen ay iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından ekonomistler oranların haziran ayında düşmeye başlamasını bekliyor.

BoE Başkanı Andrew Bailey henüz faiz indirim noktasında olmadıklarını söyledi.