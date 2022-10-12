BoE geçici tahvil alımlarını uzatabilir

Financial Times'ın (FT) 3 kaynağa dayandırarak verdiği haber BoE Başkanı Andrew Bailey'in dün yaptığı tahvil alımlarına cuma gününden sonra devam etme niyetleri olmadığı açıklamasının ardından geldi.

Kaynaklar, BoE Başkanı Bailey emeklilik fonlarını "destek sona ermeden önce 3 gününüz kaldı" diye uyarsa da bankalar ile BoE arasındaki özel görüşmelerde tahvil alım programının cuma gününden öteye uzatılabileceği işaretlerinin verildiğini öne sürdü.

BoE'den temsilcilerin bazı bankaları piyasa şartlarının talep etmesi durumunda tahvil alımının 14 Ekim'den sonrasına uzatılmasına hazır olunması yönünde bilgilendirdikleri iddia edildi.

FT'ye konuşan bir bankacı "Bize tahvil alımlarını perşembe ve cuma günü uzatıp uzatmamaya karar vermek için Yükümlülük Tabanlı Yatırım (LDI) yöneticilerini yakından izlediklerini, müşterinin teminat tamamlama çağrıları ile başa çıkmalarını sağlamak için yeterli likidite üretip üretmediklerini takip ettiklerini söylediler" dedi.