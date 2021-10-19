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BoE'den faiz artırımı bekleniyor

Standard Chartered tarafından hazırlanan raporda, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kasım ayında 15 baz puan faiz artırmasının beklendiği belirtildi.

19.10.2021 - 10:51 |
BoE'den faiz artırımı bekleniyor

Kuruluş ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda, ayrıca bankanın şubat ve mayıs aylarında 25'er baz puanlık 2 faiz artırımı daha yapacağı öngörülürken, 2022 sonunda İngiltere'de gösterge faizin yüzde 0,75 olacağı tahmin edildi.

Standard Chartered, daha önce İngiltere'de 2022 yılı sonunda gösterge faiz oranını yüzde 0,50 olarak tahmin ediyordu. Değerlendirmede bununla birlikte piyasadaki tahminin ise 2022 sonunda faizin yüzde 1,25 olacağı şeklinde görüldüğü hatırlatıldı.

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