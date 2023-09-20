BoE'den faiz artırımı bekleniyor

Capital Economics Ekonomisti Paul Dales hem manşet hem de hizmet enflasyonundaki beklenmedik düşüşlerin, İngiltere Merkez Bankası'nın perşembe günü gösterge faiz oranını %5,25'ten %5,5'e yükseltmesini engellemeye yetmeyeceğini savundu.

Yıllık hizmet enflasyonunun %7,4'ten %6,8'e gerileyerek mart ayından bu yana yaşanan artışın büyük kısmını tersine çevirdiğini belirten Dales, "Düşüş daha yüksek faiz oranlarının işe yaradığı konusunda bir miktar cesaret verecektir" dedi.

Ancak ücret artışının bankanın tahminlerinden daha güçlü olmasıyla birlikte faiz oranlarının çoktan zirve yapmış olma riski artmış olsa da faiz artırımının hala büyük olasılık olduğunu ifade eden Dales, "Gerçekten de daha gevşek bir iş gücü piyasası daha zayıf faaliyet ve çekirdek oranın gevşemesiyle muhtemelen bu döngünün son artışına işaret ediyor" dedi.