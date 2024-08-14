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UzmanparaBoE'den faiz indirimi beklentileri arttı
HaberlerUzmanparaBoE'den faiz indirimi beklentileri arttı

BoE'den faiz indirimi beklentileri arttı

İngiltere'de Temmuz ayı yıllık hizmet enflasyonunun beklenenden daha düşük çıkmasının ardından İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını indireceğine dair piyasa beklentileri arttı.

14.08.2024 - 15:07 | | Foreks Haber
BoE'den faiz indirimi beklentileri arttı

Yıllık hizmet enflasyonu Haziran ayındaki %5,7 seviyesinden Temmuz ayında %5,2'ye gerilerken, yıllık manşet enflasyon Haziran ayındaki %2,0 seviyesinden %2,2'ye yükseldi.

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Nomura Research analistleri, "Veriler, Kasım ayında yeniden başlayacak olan üç aylık kesintiler için durumu desteklemeli" dedi.

Piyasalar, enflasyon verisinin ardından BoE'nin 2024 yılı sonuna kadar 48 baz puanlık faiz indirimi yapacağını fiyatlarken, veri öncesinde 43 baz puanlık faiz indirimini fiyatlıyordu.

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