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Boeing uçak teslimatlarını durdurdu

Boeing, 787 Dreamliner uçaklarının teslimatlarını geçici olarak durdurdu.

24.02.2023 - 10:08 |
Boeing uçak teslimatlarını durdurdu

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre Boeing bir uçak gövdesi bileşenine yönelik ek analizler yapılabilmesi amacıyla 787 Dreamliner modeli uçakların teslimatlarını durdurdu.

Yapılan açıklamaya göre teslimatlar FAA yeniden analiz edilen parçadaki sorunun giderildiği konusunda tatmin edici bir sonuç alana kadar yapılmayacak.

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