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Boeing'in uçak teslimatları geriledi

Boeing, Kasım ayında 13 ticari jet teslim ettiğini ve bu rakamın 12 ay önce müşterilerine teslim ettiği 56 jet uçağının dörtte birinden daha az olduğunu bildirdi.

11.12.2024 - 09:21 | | Foreks Haber
Boeing'in uçak teslimatları geriledi

5 Kasım'da sona eren yedi haftalık grev sırasında şirketin uçak üretiminin çoğunun hala kapalı olduğu Ekim ayında teslimatlar 14'e düştü.

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Boeing, en çok satan 737 MAX'in üretimine geçen hafta yeniden başladı. ABD'li uçak üreticisi, ilk üç çeyrekte milyarlarca dolar nakit yakmasının ardından çok ihtiyaç duyduğu geliri elde etmek için 737 üretimini ayda 38'e çıkarmaya çalışıyor.

Kasım ayındaki teslimatlar dokuz adet 737, iki adet 777 kargo uçağı ve iki adet 787-9'dan oluşuyordu. ABD'li havayolu şirketi United Airlines, ikisi 737 MAX ve biri 787 olmak üzere üç uçak teslim aldı.

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