BofA altın tahminini açıkladı

BofA analistleri, altın fiyatının bu yıl içinde 2000 dolar/ons seviyesinin üzerine gitme potansiyelinin devam ettiğine işaret ettiler. Ancak analistler enflasyon endişelerinin baskılanmaya devam edilmesi ile birlikte bu beklenti için risklerin, ters rüzgarların büyümekte olduğuna da dikkat çektiler.

BofA dün yayınladığı raporda, altın piyasanın COVID-19 salgınının önemli pazarlarda takı altın talebi üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğine ve merkez bankalarının altın talebinin yavaşladığına işaret etmekle birlikte, 2021 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini 2063 dolar/ons olarak sürdürdü.

Analistler, altın fiyatının ikinci çeyrekte tepe yapmasının muhtemel olduğunu belirtirken, ikinci çeyrekte ortalama fiyatı 2100 dolar/ons seviyesinde gördüklerini de vurguladılar.

Altın için en büyük zorluğun enflasyon baskıları olmaya devam ettiğini belirten analistler, global makro ortamın hızla değişmesinin yatırımcıların altına yönelme cesaretlerini azalttığını da ifade ettiler.