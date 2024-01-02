BofA, Avustralya'dan faiz indirimi beklemiyor

Bank of America, Avustralya Merkez Bankası'nın 2025 yılına kadar faiz indirimine gitmeyeceğini tahmin ediyor.

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BofA'nın değerlendirmesine göre yapışkan enflasyon RBA'nın borçlanma maliyetlerini yüksek tutmasına neden olacak.

Değerlendirmede Avustralya ekonomisinin önemli bir şok olmadığı sürece ekonomik durgunluğa girme eğiliminde olmadığı da savunuldu.