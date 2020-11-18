BOFA: Fed'in faiz artırması mantıklı olmaz

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Fed Başkanı Powell'ın Haziran ayında "Faiz artırımını aklımızdan bile geçirmiyoruz" demesine rağmen ABD 10 yıllık faiz oranlarındaki hareketin piyasalarda Fed faiz artırımı konusunun tartışılmasına neden olduğu kaydedildi.

Değerlendirmede, "Fed'in önümüzdeki 3-4 yıl içinde bir faiz artırımı döngüsü başlatmasının mantıklı olmayacağını düşünüyoruz. Bu durumu her şey yolunda gitse bile geçerli. Halihazırda piyasalar da 2024 yılı ilk çeyreğinden önce bir faiz artırımı fiyatlamıyor" denildi.