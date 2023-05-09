BofA petrol tahminini revize etti

Brent petrol için 2023 yılı ortalama fiyat tahminini 80 dolar/varil seviyesine indiren BofA, 2024 yılı tahmini 90 dolar olarak korudu.

Banka yaptığı değerlendirmede OECD üyelerinin petrol talebinin er ya da geç iyileşeceğini öngördüklerini vurgularken, petrol piyasasının 2023 yılının ikinci yarısında 1 milyon varil/gün ve 2024 yılında 0,4 milyon varil/gün civarında açık vereceğini, açıktaki azalmanın brent petrole destek vereceğini savundu.

BofA, OPEC+'ın üretim kısıntısını 0,5 veya 1 milyon varil/gün artırmaya karar vermesi halinde arz açığının derinleşebileceğini de vurguladı.

Küresel petrol tüketiminde büyümenin 2023 ve 2024 yıllarında 1,2 milyon ile 1 milyon varil/gün olmasını bekleyen BofA, OECD'nin talebinin ise bu yıl yüzde 0,4 ve 2024 yılında 0,2 milyon varil/gün daralacağını tahmin etti.